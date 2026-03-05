gravidanze interrotte

Nicole, alla sua prima gravidanza, si trova a dover gestire molte opinioni di amiche e familiari che le offrono consigli contrastanti. Per capire meglio la situazione, decide di cercare informazioni affidabili e di rivolgersi a professionisti del settore. La sua scelta di informarsi rappresenta un passaggio importante nel percorso che sta vivendo.

Nicole è alla sua prima gravidanza. Persa tra i consigli di amiche e familiari, decide d’informarsi online su quale potrebbe essere il modo più adatto per affrontare il primo parto. I social media continuano a proporle degli estratti dal pod­cast di Emilee Saldaya, fondatrice di Fbs, acronimo per Free birth society. Il pod­cast promette “di svelare l’inganno e rimettere al centro l’istinto”. Fbs non è solo un pod­cast, ma un ecosistema di servizi a pagamento per donne incinte secondo il quale ognuna di loro ha tutto quello che serve per poter partorire a casa da sola senza alcuna assistenza sanitaria. Secondo Saldaya, non solo è importante... 🔗 Leggi su Internazionale.it

