Le gravidanze vip che accendono il 2026

Da bollicinevip.com 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Diletta Leotta ha annunciato la sua gravidanza, provocando grande entusiasmo tra i fan e i media. La notizia arriva dopo mesi di speculazioni e conferme da parte della stessa conduttrice. La sua gravidanza rappresenta uno degli eventi più attesi del 2026 nel mondo dello spettacolo. La giornalista si prepara ora a vivere questa nuova fase della vita con entusiasmo e serenità. La sua esperienza sarà seguita con attenzione da molti.

. Diletta Leotta guida la stagione delle dolci attese. Il mondo dello spettacolo vive settimane cariche di emozioni e sorprese. Le gravidanze vip più attese disegnano un mosaico di storie d’amore, nuovi inizi e sogni che prendono forma sotto gli occhi del pubblico internazionale. A illuminare questa stagione di annunci arriva Diletta Leotta, protagonista di un racconto social intimo e raffinato. La conduttrice, legata dal 2022 al portiere Loris Karius, condivide ogni giorno emozioni e dettagli della sua seconda gravidanza dopo la nascita della piccola Aria. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Gravidanze vip, Anna Tatangelo, Delia Duran, Federica Pellegrini, Diletta Leotta: tutti i fiocchi rosa e blu in arrivo nel 2026Nel 2026 si prospettano numerose nascite di celebrity italiane e internazionali, tra annunci di gravidanza e nuove attese.

FUMATA BIANCA! GRANDE FRATELLO VIP: SIGNORINI E UN SUPER CAST ACCENDONO CANALE 5Il Grande Fratello Vip si prepara a tornare su Canale 5, con Alfonso Signorini nuovamente alla guida del reality.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Vaccino anti Covid in gravidanza, si riduce il rischio di preeclampsia: cosa rivela lo studio; Uomini e Donne, Alessio cacciato, ha messo incinta Debora: la verità sul pettegolezzo shock; Fedez, perché tutti si aspettano l’annuncio della gravidanza a Sanremo 2026; Gabriela Chieffo: come procede la gravidanza.

Gravidanze vip, Anna Tatangelo, Delia Duran, Federica Pellegrini, Diletta Leotta: tutti i fiocchi rosa e blu in arrivo nel 2026Salutato il 2025, tra chi fa il bilancio dei mesi passati e chi si appresta a elencare i propositi per l’anno nuovo – con la promessa di portarli a termine –, c’è chi accoglie il 2026 con trepidante ... leggo.it

Gravidanze vip, Anna Tatangelo, Delia Duran, Federica Pellegrini, Diletta Leotta: tutti i fiocchi rosa e blu in arrivo nel 2026Anna Tatangelo ha annunciato la sua seconda gravidanza il 18 giugno 2025 con una foto in bianco e nero, che ne evidenziava il pancino, e le parole: «Oggi tu sei la mia scelta di libertà». Per lei, 38 ... leggo.it