Bari discoteca da 200 posti chiusa per gravi violazioni | ecco quanti clienti c’erano all’interno

A Bari, una discoteca con capienza di 200 posti è stata chiusa dopo un controllo delle autorità. Durante l’ispezione sono state riscontrate gravi irregolarità di sicurezza e il numero di clienti presenti è risultato superiore ai limiti consentiti. La chiusura dell’attività è avvenuta in seguito alle violazioni rilevate.

È stata disposta la revoca della licenza a una discoteca di Bari dopo che sono state riscontrate gravi irregolarità durante un controllo amministrativo. L’intervento, avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 febbraio, è stato eseguito dalla Polizia di Stato insieme al Nucleo Annonario della Polizia Locale e all’Ispettorato del Lavoro. La decisione è stata presa a seguito delle verifiche che hanno evidenziato il superamento della capienza massima consentita e la presenza di strutture non autorizzate, mettendo a rischio la sicurezza pubblica. Controlli disposti dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica Come indicato dal portale ufficiale... 🔗 Leggi su Virgilio.it

Bari, controlli a tappeto dopo Crans-Montana: a Mungivacca chiusa una discoteca per troppi ingressiAd una discoteca di Bari, il Nova Club Culture del quartiere Mungivacca, è stata revoca l’autorizzazione, con conseguente chiusura, perché al suo interno è stata accertata la presenza di oltre 500 per ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Bari: Polizia di Stato revoca l’autorizzazione a una discoteca per violazioni di sicurezzaLa Questura di Bari revoca la licenza a una discoteca per eccesso di capienza e violazioni al piano di evacuazione. trmtv.it

