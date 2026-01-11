Saviano auto della Polizia Municipale incendiata davanti al Comando

A Saviano, in provincia di Napoli, un veicolo della Polizia Municipale è stato incendiato davanti al comando. L'evento ha portato il prefetto Michele di Bari a disporre un aumento dei controlli nel comune, attualmente sotto amministrazione commissariale. Si tratta di un episodio che evidenzia le criticità locali e la necessità di interventi mirati per garantire la sicurezza pubblica.

