Saviano auto della Polizia Municipale incendiata davanti al Comando

A Saviano, in provincia di Napoli, un veicolo della Polizia Municipale è stato incendiato davanti al comando. L'evento ha portato il prefetto Michele di Bari a disporre un aumento dei controlli nel comune, attualmente sotto amministrazione commissariale. Si tratta di un episodio che evidenzia le criticità locali e la necessità di interventi mirati per garantire la sicurezza pubblica.

A Saviano (Napoli) un veicolo della Polizia Municipale è stato dato alle fiamme; il prefetto Michele di Bari ha disposto l'intensificazione dei controlli nel comune, dove c'è un'amministrazione commissariale.

Saviano, incendiata auto della polizia municipale - Durante la notte, un’autovettura in dotazione alla Polizia Municipale è stata data alle fiamme da ignoti nei pressi della ... ilmediano.com

Auto della municipale incendiata davanti al comando di Saviano x.com

#Saviano Bruciata l'auto dei vigili: l'ira del prefetto - facebook.com facebook

