Saviano auto della Polizia Municipale incendiata davanti al Comando
A Saviano, in provincia di Napoli, un veicolo della Polizia Municipale è stato incendiato davanti al comando. L'evento ha portato il prefetto Michele di Bari a disporre un aumento dei controlli nel comune, attualmente sotto amministrazione commissariale. Si tratta di un episodio che evidenzia le criticità locali e la necessità di interventi mirati per garantire la sicurezza pubblica.
