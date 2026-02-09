Grave intimidazione a Torremaggiore | incendiata l' auto di un consigliere comunale

Questa mattina a Torremaggiore è stato dato alle fiamme l’auto di Francesco Mele, consigliere comunale. L’incendio ha provocato grande paura tra i residenti e ora le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. Nessuno si è fatto male, ma l’episodio ha sollevato molto clamore in paese.

Grave intimidazione a Torremaggiore, dove un atto incendiario ha colpito il consigliere comunale, Francesco Mele. Il fatto è successo nel corso della notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio, quando ignoti hanno dato alle fiamme l'auto personale del politico cittadino.

