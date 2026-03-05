Grave infortunio per Riccardo Cardani l’atleta paralimpico cade in allenamento e perde conoscenza per quasi un minuto

Durante un allenamento, Riccardo Cardani, atleta paralimpico di snowboard cross, è caduto riportando un grave infortunio e ha perso conoscenza per circa un minuto. L'incidente si è verificato mentre si allenava, senza che siano ancora note le cause o dettagli aggiuntivi sulla dinamica. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali interventi medici o condizioni attuali.

Riccardo Cardani, atleta paralimpico di snowboard cross, si è infortunato durante l’allenamento odierno, perdendo conoscenza per quasi un minuto. Nell’infortunio si è rotto anche il casco. Per accertamenti precauzionali è stato trasportato in ospedale per una Tac. «Lo staff medico, in collaborazione con lo staff tecnico e col presidente, sta valutando attentamente la situazione – sottolinea il Comitato paralimpico italiano in una nota – ponendo come priorità assoluta la salute dell’atleta». La sua partecipazione ai Giochi «è a rischio». Anche perché le prime gare di qualificazione sono previste sabato 7 marzo. Paralimpiadi Milano-Cortina, il comitato “censura” la divisa dell’Ucraina: «La mappa con la Crimea è propaganda politica» «Cristiano Ronaldo è scappato», la fuga da Riad dopo l’attacco iraniano. 🔗 Leggi su Open.online

Riccardo Cardani cade e perde conoscenza: in ospedale per la Tac, Paralimpiadi a rischioRobecchetto con Induno (Milano), 5 marzo 2026 – Grave infortunio per l'atleta paralimpico di snowboard cross Riccardo Cardani.

Leggi anche: Paralimpiadi Milano Cortina, l'azzurro di snowboard Cardani cade in allenamento e perde conoscenza: Giochi a rischio

Contenuti utili per approfondire Riccardo Cardani.

Argomenti discussi: PARALIMPIADI | Grave infortunio per Riccardo Cardani in allenamento: cade e perde i sensi.

Cade e perde conoscenza, grave infortunio per Riccardo CardaniGrandissima paura per lo snowboarder paralimpico Riccardo Cardani: nell’allenamento di giovedì è caduto e l’incidente ha provocato la rottura del casco. Il campione, a seguito della caduta, ha perso ... sportal.it

Riccardo Cardani, caduta e infortunio in allenamento: Paralimpiadi a rischioGrave infortunio per l'atleta paralimpico di snowboard cross Riccardo Cardani, caduto durante l'allenamento. Cardani ha perso conoscenza per circa 45 secondi ed è stato trasportato in ospedale per ... sport.sky.it