Incidente a Vimercate investito pedone | 78enne grave in ospedale

Un grave incidente si è verificato oggi a Vimercate, coinvolgendo un pedone di 78 anni investito da un veicolo in via Molinetto. L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale in condizioni critiche. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause.

Bruttissimo incidente oggi, 13 dicembre, a Vimercate. Un uomo di 78 anni è stato investito da un veicolo mentre stava attraversando la strada in via Molinetto.Subito sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono prontamente arrivati i sanitari dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). Monzatoday.it Monza, pedone investito in viale Libertà: 61enne portato al San Gerardo - Le condizioni del pedone non sarebbero gravi, ma sono in corso gli accertamenti clinici. mbnews.it

[INVESTIMENTO PEDONE] Partenza AVPS VIMERCATE + AUTO MEDICA MONZA in codice 3+PL MONZA in emergenza!

