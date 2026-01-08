Gratta e Vinci fuochi d’artificio a Tarquinia ed Acilia | vinti 7 milioni di euro in totale

Nel Lazio, l'inizio del 2026 è stato caratterizzato da importanti vincite nel settore del gioco d'azzardo. Recentemente, sono stati vinti complessivamente sette milioni di euro tra Tarquinia e Acilia, confermando la regione come protagonista di questo primo scorcio dell’anno. Questi eventi testimoniano l’interesse e la partecipazione crescente dei cittadini alle attività di gioco, con ricadute sia sul piano economico che sociale.

Roma, 8 gennaio 2026 – Il Lazio si conferma assoluto protagonista di questo avvio di 2026 sul fronte delle vincite milionarie. Dopo le tre grandi vincite della Lotteria Italia, 5 milioni di euro a Roma, 2,5 milioni a Ciampino (Roma) e 1 milione di euro ad Albano Laziale (Roma), la regione – segnala Agimeg – torna sotto i riflettori anche con i Gratta e Vinci, dove sono state registrate altre tre vincite da capogiro. Tre vincite milionarie al Gratta e Vinci Nel dettaglio, le tre vincite milionarie sono state realizzate con tre diversi tagliandi, due dei quali appartenenti alla famiglia "Miliardario", storicamente tra i più amati dai giocatori: 5.

