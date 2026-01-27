Gratta e Vinci fortunato a Villaseta centrato un premio da 50 mila euro

In Sicilia, un giocatore di Villaseta ha vinto 50 mila euro con il Gratta e Vinci “Premi Stellari”. L’evento si è verificato in un punto vendita di via Fosse Ardeatine ad Agrigento, evidenziando ancora una volta l’attrattiva di questa forma di gioco. La notizia sottolinea l’importanza del settore, che continua a coinvolgere e a sorprendere i partecipanti.

Sicilia a segno con il Gratta e Vinci “Premi Stellari”. Nell’ultima settimana, secondo quanto riporta Agipronews, ad Agrigento è stato centrato un premio da 50 mila euro in un punto vendita di via Fosse Ardeatine, a Villaseta.La spesa per i giochi nei punti vendita della regione, calcolata come.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Villaseta

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

SOLO Gratta e Vinci con VINCENTE Alte Gratta il Grattino

Ultime notizie su Villaseta

Argomenti discussi: Gratta e vince, la scritta dei sogni compare due volte: 300mila euro subito, poi 6mila al mese per 20 anni, infine un premio da 100mila; Gratta e Vinci da mezzo milione di euro: caccia al fortunato; Maxi colpo con un Gratta e vinci a Volpago del Montello: vinto un vitalizio da quasi 2 milioni con il Turista per sempre; Turista per sempre, la vincita è milionaria (con bonus finale). L’edicolante Luisa: Forse il fortunato è un cliente di passaggio, spero non abbia buttato via il tagliando.

Turista per sempre, la vincita è milionaria (con bonus finale). L’edicolante Luisa: Forse il fortunato è un cliente di passaggio, spero non abbia buttato via il tagliandoIl Gratta e Vinci fortunato è stato giocato a Volpago del Montello, in provincia di Treviso. La vincita consiste in 300.000 euro in un’unica soluzione, 6.000 euro al mese per 20 anni, e un bonus final ... ilrestodelcarlino.it

Maxi colpo al Gratta e vinci nel Trevigiano: vinto un vitalizio da quasi 2 milioni con il «Turista per sempre»Si scatena la caccia al fortunato che avrà subito 300mila euro e poi un vitalizio da 6mila euro mensili per tutta la vita. La titolare della tabaccheria: «Potrebbe essere chiunque: qui giocano persone ... corrieredelveneto.corriere.it

Pov : quando compri il gratta e vinci Te lo spiego in questo video Tratto da Made in Sud Santino Caravella il Comico Pugliese che Esporta la Puglia Info e Collaborazioni [email protected] #ComicoPugliese #StandUpComedy #ComediaIt - facebook.com facebook

Maxi colpo al gratta e vinci nel Trevigiano: vinto un vitalizio da quasi 2 milioni con il «Turista per sempre» x.com