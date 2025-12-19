Gratta e vinci fortunato | a Ortona vinti 30mila euro con Super numerissimi

Compra un Gratta e Vinci da 20 euro e vince cinque milioni: caccia al fortunato - È già partita la "caccia" all'anonimo fortunatissimo giocatore a Senigallia: ha vinto la belleza di 5 milioni di euro con un Gratta e Vinci pagato venti. leggo.it

Gratta e vince 2 milioni, è caccia al fortunato. Il titolare: «Non so chi sia, spero si faccia sentire e torni qui per pagare da bere agli altri» - La dea della fortuna ha fatto tappa a Castelfranco portando un regalo di Natale anticipato da ben 2 milioni di euro. ilgazzettino.it

Giovedì di Fortuna: ? Super Numerissimi e Numeri Fortunati ??

Hanno portato via il denaro contante, i gratta e vinci e diverse stecche di sigarette - facebook.com facebook

Evade dai domiciliari per andare a giocare al Gratta e Vinci: lo trovano al bar x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.