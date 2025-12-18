Grana Padano nel 2026 crescere ma senza eccessi
Nel 2026, la produzione di Grana Padano continuerà a crescere, mantenendo un ritmo sostenibile rispetto al 2024. È fondamentale controllare i picchi registrati nel secondo semestre del 2025, per garantire qualità e equilibrio nel mercato. La sfida sarà favorire un incremento stabile, preservando le caratteristiche distintive di questo prezioso formaggio italiano.
La produzione di Grana Padano rispetto al 2024 crescerà significativamente anche nel 2026, ma vanno impediti i picchi del secondo semestre del 2025. Per raggiungere questo obiettivo, l’Assemblea Generale del Consorzio di Tutela ha straordinariamente e solo per il 2026, aggiornato il piano. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Berni (Consorzio Grana Padano): Nel 2026 previsto un calo produttivo vicino al 3%: compensazione necessaria visto il boom del 2025.
