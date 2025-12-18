Grana Padano nel 2026 crescere ma senza eccessi

Nel 2026, la produzione di Grana Padano continuerà a crescere, mantenendo un ritmo sostenibile rispetto al 2024. È fondamentale controllare i picchi registrati nel secondo semestre del 2025, per garantire qualità e equilibrio nel mercato. La sfida sarà favorire un incremento stabile, preservando le caratteristiche distintive di questo prezioso formaggio italiano.

Berni (Consorzio Grana Padano): Nel 2026 previsto un calo produttivo vicino al 3%: compensazione necessaria visto il boom del 2025. Assemblea Consorzio Grana Padano: in 2026 crescita ma senza picchi - (askanews) – La produzione di Grana Padano rispetto al 2024 crescerà significativamente anche nel 2026, ma vanno impediti i picchi del secondo semestre del 2025.

