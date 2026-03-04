F1 2026 parte da Melbourne | GP Australia in esclusiva su Sky e NOW

La stagione 2026 di Formula 1 inizia a Melbourne, dove si tiene il Gran Premio d'Australia. L'evento si svolge in esclusiva su Sky e NOW, con tutti i piloti pronti a sfidarsi. Tra loro c’è il campione in carica, Lando Norris, che si prepara a difendere il titolo in un circuito che apre le sfide del campionato.

Si alza il sipario sulla stagione più rivoluzionaria della storia recente della Formula 1: il Gran Premio d'Australia a Melbourne apre il mondiale 2026, con tutti i piloti pronti ad insidiare Lando Norris, campione in carica. Diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, e in streaming su NOW.? Dal giovedì con la conferenza stampa piloti fino al semaforo verde della domenica alle 5.00, ogni sessione è live senza interruzioni. In pista anche F2, F3 e nel weekend l' NTT IndyCar Series in Arizona. Il racconto è firmato Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero, con analisi tecniche, Race Anatomy e tutta la squadra Sky Sport. 🔗 Leggi su Digital-news.it

F1, statistiche GP Australia 2026: Melbourne è terra di conquista. Mai un 'serial winner'La settantasettesima edizione del Mondiale di Formula 1 sarà tenuta a battesimo dal Gran Premio d'Australia nella giornata di domenica 8 marzo 2026.

