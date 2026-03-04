Sofia Goggia attardata nella prima prova in Val di Fassa Bene Pirovano e Nadia Delago fulmine Stuhec

Nella prima prova di discesa in Val di Fassa, Sofia Goggia ha concluso con un tempo più lento rispetto ad altri concorrenti. Pirovano e Nadia Delago si sono posizionate tra i migliori, mentre Stuhec ha ottenuto il miglior tempo. La gara fa parte della terzultima tappa della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-2026, prevista per questo fine settimana.

Si è appena conclusa la prima prova cronometrata di discesa in Val di Fassa verso le gare di velocità in programma questo weekend nell’ambito della terzultima tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2025-2026 di sci alpino. Sulla pista “La VolatA” di Passo San Pellegrino è previsto un altro training ufficiale domani, poi due discese libere consecutive (una è il recupero di Crans Montana) ed infine un superG domenica. Il miglior tempo della mattinata è stato realizzato in 1:22.92 dalla slovena Ilka Stuhec, che ha però saltato (almeno) una porta non gareggiando quindi alla pari con le altre, di conseguenza il vero punto di riferimento odierno è l’1:23. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sofia Goggia attardata nella prima prova in Val di Fassa. Bene Pirovano e Nadia Delago, fulmine Stuhec Sofia Goggia non forza nella prima prova in Val di Fassa. Bene Pirovano e Nadia Delago, in testa StuhecSi è appena conclusa la prima prova cronometrata di discesa in Val di Fassa verso le gare di velocità in programma questo weekend nell’ambito della... Sofia Goggia rallenta in Val di Fassa, Pirovano e Delago brillano, Stuhec in testaL'attenzione si concentra sulle competizioni di velocità in previsione della tappa di fine stagione della Coppa del Mondo femminile di sci alpino,... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sofia Goggia. Temi più discussi: RECAP! Goggia 6ª nel SuperG di Aicher, ma resta leader. Brignone, che rischi!; Sofia Goggia domina il SuperG di Soldeu: 28° successo in carriera e allungo in Coppa; SuperG, a Soldeu azzurre fuori dal podio: Goggia sesta, Brignone (al rientro) si piazza al 15° posto; Corinne Suter ritrova il sorriso a Soldeu. A che ora parte Sofia Goggia oggi, prima prova discesa Val di Fassa 2026: n. di pettorale, tv, streamingSaranno ben dieci le azzurre al via della prima prova cronometrata della discesa femminile in Val di Fassa (Italia), valida per la Coppa del Mondo ... oasport.it Coppa del mondo di sci, Sofia Goggia vince SuperG femminile a SoldeuSofia Goggia si aggiudica il SuperG di coppa del mondo femminile di sci alpino a Soldeu (Andorra). L'azzurra - sempre più leader nella classifica di specialità - ha preceduto la tedesca Aicher e la ... sport.sky.it Sofia Goggia consolida il pettorale rosso e punta la Coppa di specialità, Laura Pirovano si candida come protagonista del finale di stagione, Federica Brignone decide di fermarsi. Queste le tre notizie che ci portiamo in Italia per il weekend in Val di Fassa, in Tr facebook La gioia e la concentrazione di Sofia Goggia dopo la vittoria nel SuperG di Soldeu #SciAlpino #WinterSport #Goggia #Soldeu x.com