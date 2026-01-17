La polizia locale raddoppia gli istruttori esperti in autodifesa

La polizia locale ha annunciato il raddoppio degli istruttori esperti in autodifesa, con l’assegnazione di otto nuovi agenti formati recentemente. Con questa novità, il totale degli istruttori sale a 16, rafforzando le competenze del corpo e migliorando le capacità di intervento e tutela sul territorio. L’iniziativa mira a garantire una presenza più qualificata e preparata per affrontare situazioni di emergenza e tutela della sicurezza pubblica.

Otto nuovi istruttori hanno appena concluso la formazione e prenderanno servizio nella polizia locale, che ora vede salire il loro numero a 16 unità. Sono professionisti specializzati in tecniche operative di polizia, autodifesa e all'utilizzo degli strumenti in dotazione, come spray al peperoncino e bastone estensibile e si occuperanno dell'addestramento del personale. Nello specifico, si tratta di sette agenti e un ufficiale. Si va quindi al raddoppio, poiché fino a ieri il team era composto da 8 operatori di diversi gradi, tutti in servizio attivo e impegnati nella formazione dei colleghi in altre realtà regionali.

