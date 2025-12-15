La seconda stagione di Red Carpet – Vip al Tappeto si prepara ad accogliere due nuove celebrità del mondo dello spettacolo, pronte a sfidarsi sul prestigioso tappeto rosso. L’atteso programma promette emozioni, glamour e momenti di spettacolo, coinvolgendo il pubblico con le storie e le performance delle star partecipanti.

© Davidemaggio.it - Il cast di Red Carpet – Vip al Tappeto 2

Nuove celebrità del mondo dello spettacolo sono pronte a mettersi in gioco nella seconda stagione di Red Carpet – Vip al Tappeto. Lo show di Prime Video, condotto da Alessia Marcuzzi con il commento della Gialappa’s Band, sarà rilasciato dal prossimo dal 23 gennaio. Nel corso della nuova edizione si sfideranno sul tappeto rosso, allestito per l’occasione in un parco acquatico, cinque donne: l’ex velina Federica Nargi, le ‘veterane’ dello spettacolo Alba Parietti e Pamela Prati, l’influencer Giulia Salemi e la ‘regina dei ritiri’ Flavia Vento. Insieme a loro ci saranno tre squadre di bodyguard composte da diversi volti della comicità italiana: dagli Autogol e Alessandro Betti, passando per Valentina Cardinali, Alessandro Ciacci, Scintilla, Antonio Ornano e Giulia Vecchio. Davidemaggio.it

