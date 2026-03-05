Gli operatori del soccorso, alcuni da 14 anni in servizio, condividono l’esperienza di lavorare tra giovani, affermando che tra coetanei si crea un rapporto di comprensione più immediato. Un confronto diretto e tra pari permette di affrontare temi delicati e di difficile discussione in modo più aperto e naturale. La loro presenza rappresenta un punto di riferimento per i giovani coinvolti.

Un confronto tra pari, da giovani a giovani, è quello che può fare la differenza quando si affrontano tematiche importanti e anche scomode. "Nella nostra realtà si può entrare come volontari già a 14 anni, il nostro consigliere più ‘anziano’ ne ha 36 – spiega il presidente di Croce Rossa Reggio, Mario Restuccia –. C’è un grande lavoro congiunto: i giovani si occupano di fare indagini nelle scuole e nel territorio, da cui nascono idee e attività che vengono adattate alle diverse fasce d’età". Il rapporto ‘peer-to-peer’, cioè alla pari, "permette ai ragazzi di aprirsi molto di più rispetto a quanto farebbero con un adulto – aggiunge –. E iniziative come ‘Abc’ sono ancora più preziose perché ci vedono uniti a tutti gli attori che ogni giorno lavorano per garantire la sicurezza della comunità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli operatori del soccorso: "Volontari già da 14 anni. Tra giovani ci si capisce"

Scialpinista s'infortuna in fase di discesa: pronto intervento del Soccorso alpino con 14 operatoriIntervento del Soccorso alpino nella serata di ieri sul Monte San Primo per portare in salvo uno scialpinista rimasto infortunato in fase di discesa.

Riccardo D?Alessandro: «A 14 anni cercavo fondi tra i negozi, oggi porto il Trullo in teatro e difendo la mia generazione. Gli adulti? Non ci ascoltano»Sta scrivendo un testo che lo coinvolge in prima persona: “Il tempo degli altri”, quello che viene dedicato alla cura di un affetto non più...

Aggiornamenti e notizie su Gli operatori del soccorso Volontari....

Temi più discussi: Gli operatori del soccorso: Volontari già da 14 anni. Tra giovani ci si capisce; Missione Soccorso, il bando di Fondazione Crt per l'acquisto di nuove ambulanze in Piemonte; firmata convenzione con la Croce Rossa italiana; Il sindaco consegna un riconoscimento a due volontari della Croce Bianca.

Gli operatori del soccorso: Volontari già da 14 anni. Tra giovani ci si capisceCroce Rossa e Croce Verde impegnate ogni giorno con corsi e sulle emergenze La maggior parte degli incidenti su cui interveniamo è legata alla disattenzione. ilrestodelcarlino.it

Lazio. A Viterbo volontari al Pronto Soccorso per accogliere e orientare i pazientiSiglato un protocollo tra Asl e Arvas, Cavalieri del soccorso, Cri e Unitalsi. I volontari, in servizio al Pronto soccorso del Belcolle dal 15 aprile, affiancano e supportano il personale sanitario ... quotidianosanita.it

Trapani, appello dei volontari della barca Safira: “Aiutateci a riempire la cambusa" #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook