Riccardo D?Alessandro | A 14 anni cercavo fondi tra i negozi oggi porto il Trullo in teatro e difendo la mia generazione Gli adulti? Non ci ascoltano

A 14 anni cercavo fondi tra i negozi, ora porto il Trullo in teatro e difendo la mia generazione. Gli adulti spesso non ci ascoltano, ma il nostro impegno cresce nel tempo dedicato a chi ha bisogno, come per amore. Questa esperienza mi ha insegnato l’importanza di ascoltare e sostenere, perché il tempo degli altri rappresenta il cuore di un impegno che va oltre le parole.

Sta scrivendo un testo che lo coinvolge in prima persona: “Il tempo degli altri”, quello che viene dedicato alla cura di un affetto non più autosufficiente, e per amore, solo per amore, senza volere niente in cambio. «Racconto l’ultimo anno di vita di nonno Alfredo, era la mia anima, la mia fonte di ispirazione. Viveva al quarto lotto al Trullo. Ho sospeso la mia vita di attore e regista, per accudirlo. Ma il mondo fuori non si ferma. Quanto ci si può mettere veramente in stand by per i nostri cari»? L’autore dello scritto, Riccardo D’Alessandro, prodigio romano 27enne alla 25esima regia teatrale, con anche tre corti diretti e diversi film e serie tv in cui ha recitato (“L’uomo volante”, “Beata ignoranza” e “Che Dio ci aiuti”), ha costruito il suo plot attorno a tale quesito, anche se personalmente compirebbe la stessa scelta altre mille volte. 🔗 Leggi su Leggo.it

