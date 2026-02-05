Scialpinista s' infortuna in fase di discesa | pronto intervento del Soccorso alpino con 14 operatori

Questa mattina il Soccorso alpino ha riferito di aver portato in salvo uno scialpinista rimasto ferito durante la discesa sul Monte San Primo. L’intervento si è svolto ieri sera, con 14 operatori impegnati a soccorrere l’uomo che si era infortunato. L’operazione è durata diverse ore e si è conclusa con il recupero dell’infortunato, che ora è stato accompagnato in ospedale.

Intervento del Soccorso alpino nella serata di ieri sul Monte San Primo per portare in salvo uno scialpinista rimasto infortunato in fase di discesa. L'allarme è scattato in codice giallo intorno alle 19 di mercoledì 4 febbraio nella località di Bellagio, a poca distanza dal confine lecchese.I.🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

