Prezioso strumento salva-vita consegnato un defibrillatore alla Polisportiva Fiumicinese

Domenica 11 gennaio, la Polisportiva Fiumicinese ha ricevuto un defibrillatore donato dal Centro per i diritti del malato “Natale Bolognesi”. Questo importante strumento, essenziale per la sicurezza e la tutela della salute durante le attività sportive, rafforza la collaborazione tra volontariato e istituzioni, contribuendo a creare un ambiente più sicuro per tutta la comunità di Fiumicino.

La consegna per questa comunità è stato un momento molto importante con la presenza del sindaco Nicola Dellapasqua, gli assessori Roberta Armuzzi e Alessio Tomei e il parroco don Vittorio Mancini Le sinergie fra volontariato e istituzioni continuano a alimentare buone iniziative. Domenica 11 gennaio è stato consegnato un nuovo defibrillatore donato dal Centro per i diritti del malato “Natale Bolognesi” all’associazione Polisportiva Fiumicinese asd, con sede in piazza Amaducci a Fiumicino di Savignano sul Rubicone, vicino al circolo Acli che ne curerà il controllo e la gestione. Spiega una nota: “Significativo il passaggio della consegna dalle mani del dottor Luca Menegatti, presidente del Centro per i diritti del malato a Rino Sarpieri, presidente della Polisportiva Fiumicinese, che si occuperà della messa in rete di questo Dae nell’elenco gestito dalle Centrali operative 112 o 118 di tutta la Regione Emilia Romagna.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Guardiagrele, nuova auto alla Protezione civile: "Strumento prezioso per un servizio sempre più efficiente"Lunedì 19 gennaio, la Protezione civile di Guardiagrele ha ricevuto una nuova autovettura, grazie al contributo del Comune e della Regione Abruzzo.

Un dono che salva la vita: a Enaip arriva il defibrillatore donato da Pieri GroupPieri Group Srl Società Benefit e Fondazione Enaip Forlì-Cesena Ets uniscono le forze nell’iniziativa “Ogni cuore conta – Un dono che protegge la vita” per sensibilizzare sulla prevenzione e il primo soccorso, donando un defibrillatore alla struttura Enaip.

