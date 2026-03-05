Gli eterni ritardi per la metrotranvia | Basta interruzioni nei lavori Ristori ai negozianti per i disagi

Il cantiere della metrotranvia tra Milano e Seregno continua a registrare frequenti ritardi e interruzioni nei lavori, creando disagi ai residenti e ai negozianti della zona. Le autorità hanno annunciato l’introduzione di penali e ristori per i commercianti colpiti dai continui stop. La situazione resta in evoluzione, con interventi che mirano a risolvere le criticità e a ridurre i disagi.

Penali e ristori da applicare. Arriva il giro di boa per il cantiere della metrotranvia Milano-Seregno, che non smette di accumulare stop and go. "In consiglio comunale abbiamo fatto un passo avanti importante per la gestione dei lavori di questa infrastruttura. Come coalizione di centrodestra abbiamo presentato un ordine del giorno, poi condiviso e approvato, per dare risposte concrete ai cittadini e ai commercianti. Abbiamo chiesto lo stop ai cantieri infiniti: limitare l'apertura di nuovi fronti senza aver prima chiuso quelli già aperti. Servono risposte da Città Metropolitana sui ritardi rispetto al cronoprogramma di giugno e pretendere che l'ente partecipi al pagamento delle penali".