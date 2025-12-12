I ristori per i disagi dovuti ai cantieri Ai negozianti arrivano 8mila euro Il Comune ne aveva stanziati 40mila

Il Comune ha stanziato 40mila euro per i ristori ai commercianti danneggiati dai cantieri di restyling di piazza Garibaldi e via Vittorio Veneto. Dopo la chiusura del bando, sono state presentate otto domande, di cui cinque accolte, con un contributo di 8mila euro per ciascun negoziante, per alleviare i disagi causati lavori di riqualificazione.

Il bando chiuso, 8 domande al protocollo, e fra queste 5 accolte: arrivano i ristori per i commercianti del centro danneggiati dai cantieri di restyling di piazza Garibaldi e via Vittorio Veneto degli ultimi due anni. Dei cinque esercizi ammessi a ristoro tre prenderanno il contributo massimo, 2.000 euro, gli altri due una somma di 1.000 euro. 8.000 euro totali a carico del Comune, una somma molto al di sotto del "budget" dell'operazione, che era stato fissato a 40mila euro. "Un importo – così il sindaco Fabio Colombo – che si è rivelato non solo sufficiente ma sovradimensionato. Il numero delle domande arrivate a fine corsa, 5, dice che non tutte le imprese hanno subito perdite significative collegabili ai lavori in corso.

