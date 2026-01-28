I lavori del Metrobus Ora i negozianti sbottano | Basta rinvii fate alla svelta

I negozianti di viale San Sisto esplodono di rabbia. Da mesi aspettano lavori che non partono, e ora sono al limite. «Basta rinvii, fate in fretta», gridano, esasperati dalle promesse non mantenute dall’amministrazione. Prima si parlava di rifare il collettore fognario, ora del Metrobus, ma niente di concreto. La tensione cresce, e i commercianti chiedono che si passi subito ai fatti.

"Siamo stanchi, anzi, siamo esasperati dalle promesse mai mantenute da questa Amministrazione: prima sul rifacimento del collettore fognario, ora sulla realizzazione delle infrastrutture per il Metrobus su viale San Sisto". Inizia così la lettera di ben 23 commercianti del quartiere in merito ai cantieri aperti per la realizzazione del Brt. "Da oltre un anno sopportiamo sacrifici ingiustificati – affermano –. Già a Natale '24 il viale è stato chiuso per 40 giorni: non per lavori urgenti, ma solo per il taglio di alcuni pini, concluso in meno di una settimana. Nei primi mesi del 2025, in un incontro ufficiale con l'Amministrazione, abbiamo avanzato richieste chiare e ragionevoli: ridurre al minimo i disagi legati alla chiusura del Viale, accelerando i tempi dei cantieri anche con turni straordinari; garantire la certezza dei tempi di esecuzione; mantenere aperti gli accessi ai nostri negozi; fornire informazioni precise, tempestive con segnaletica adeguata ed evitare infine qualsiasi altro cantiere in zona San Sisto, per non paralizzare ulteriormente la viabilità.

