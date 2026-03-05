Gli Agnelli vendono La Stampa | chi è il nuovo proprietario Alberto Leonardis

Il Gruppo Gedi ha ceduto la proprietà de “La Stampa” al Gruppo Sae, controllato dall’imprenditore Alberto Leonardis. Dopo 126 anni di gestione da parte della famiglia Agnelli, il quotidiano torinese passa sotto il controllo di questa nuova realtà editoriale. La vendita si è conclusa con il trasferimento formale della proprietà, segnando un cambiamento importante nella storia del giornale.

Gedi ha firmato il preliminare della cessione al Gruppo Sae: ecco come potrebbe cambiare la linea del quotidiano. Giornalisti in stato di allarme: "Chiediamo garanzie e un piano industriale" Dopo 126 anni sotto il controllo della famiglia Agnelli, il quotidiano torinese La Stampa cambia proprietà e passadal Gruppo Gedi nelle mani del Gruppo Sae (Sapere Aude Editori) dell’imprenditore Alberto Leonardis. L’annuncio, che era nell’aria da diverse settimane, è arrivato ieri, mercoledì 4 marzo, tramite un breve comunicato. Il Gruppo Gedi – che fa capo alla holding Exor della famiglia Agnelli-Elkann – ha firmato con Sae il preliminare di vendita: l’operazione si concluderà entro il primo semestre di quest’anno. 🔗 Leggi su Tpi.it

Gedi vende La Stampa al Gruppo Sae di Alberto Leonardis, chi è e quali sono gli altri giornali di proprietàIl gruppo editoriale Gedi ha firmato il 4 marzo il contratto preliminare per la cessione del quotidiano La Stampa al Gruppo Sae, di cui è presidente...

John Elkann ha venduto La Stampa al gruppo Sae di Alberto LeonardisIl Gruppo Gedi e il Gruppo Sae comunicano di aver firmato il contratto preliminare di cessione a quest’ultimo del quotidiano La Stampa.

La fine di un filo invisibile Per oltre un secolo quel giornale è stato molto più di un quotidiano. Era una lente attraverso cui osservare Torino, i suoi equilibri di potere e, spesso, anche il destino della Juventus. Ora quel filo si spezza. La famiglia Agnelli, attravers - facebook.com facebook

Ufficiale, Gedi (Exor) cede La Stampa al gruppo Sae. Gli Agnelli lasciano il quotidiano torinese dopo 100 anni x.com