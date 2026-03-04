Gedi vende La Stampa al Gruppo Sae di Alberto Leonardis chi è e quali sono gli altri giornali di proprietà

Gedi ha deciso di vendere La Stampa al Gruppo Sae, guidato da Alberto Leonardis. L’intesa preliminare tra le due aziende stabilisce che l’operazione si concluderà con il trasferimento ufficiale della testata. Il Gruppo Sae possiede altri giornali, mentre Gedi mantiene la proprietà di diverse testate italiane. La cessione sarà completata secondo le modalità stabilite nell’accordo.

Il gruppo editoriale Gedi ha firmato il 4 marzo il contratto preliminare per la cessione del quotidiano La Stampa al Gruppo Sae, di cui è presidente e amministratore delegato Alberto Leonardis. La notizia è stata comunicata attraverso una nota congiunta delle due società. L’operazione dovrebbe essere completata entro il primo semestre del 2026. Il Gruppo Sae ha tra i giornali di proprietà anche Il Tirreno e La Nuova Sardegna. La cessione de La Stampa al Gruppo Sae Come riporta l’ANSA, la comunicazione ufficiale delle due società spiega che la cessione non riguarda soltanto il quotidiano torinese, ma include anche le testate collegate, le attività digitali, il centro stampa e la rete commerciale dedicata alla raccolta pubblicitaria locale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

