L'edizione 2026 degli Oscar si apre con grandi aspettative, grazie a

C’è un’aria elettrica nell’awards season degli Oscar 2026. Quella sensazione da “ok, sta succedendo davvero” che si percepisce quando un film non si limita a essere il più chiacchierato, ma inizia seriamente a minacciare i record. In questo momento, quel film ha un nome preciso: Sinners. Il thriller vampiresco firmato Ryan Coogler non sta solo accumulando consenso, sta costruendo una narrativa di dominio totale che potrebbe portarlo a infrangere il record storico di nomination agli Oscar. “Sinners” contro tutti: il film che potrebbe cambiare gli Oscar 2026 Sinners e il rischio (affascinante) dell’overhype. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Oscar 2026: “Sinners” domina le previsioni e potrebbe riscrivere la storia degli Academy Awards

Leggi anche: Oscar 2026: Svelata la shortlist delle nomination! Sinners e Wicked: For Good sono presenti in ben 12 categorie!

Leggi anche: Critics Choice Awards 2026: Trionfo per ‘One Battle After Another’ e ‘Sinners’. Tutti i vincitori Cinema e TV

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Oscar 2026, ‘One Battle After Another’ è il favorito assoluto; 'Una battaglia dopo l'altra' domina le candidature del Sag Awards; Puerto Rico Critics Association 2026, i vincitori: I Peccatori eletto miglior film; DGA Awards 2026, tutte le nomination: Paul Thomas Anderson verso il primo Oscar.

Una battaglia dopo l’altra, Sinners e Frankenstein trionfano ai Critics Choice Awards e prenotano gli Oscar - facebook.com facebook