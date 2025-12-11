Giustizia | sondaggio Porta a Porta 38,3% per il Sì No da 29,4 e 32,3 indecisi

Secondo un sondaggio Porta a Porta, il 38,3% degli italiani si sarebbe espresso a favore del Sì nel referendum sulla giustizia, mentre il 29,4% avrebbe votato No. Il restante 32,3% si dichiara indeciso. La consultazione riguarda la conferma della legge sulla separazione delle carriere dei magistrati e la loro uscita dal Parlamento.

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Se si dovesse votare oggi sul Referendum confermativo sulla giustizia, il 38,3% degli Italiani voterebbe sì alla conferma della legge sulla separazione delle carriere magistrati (cosi come uscita dal Parlamento) mentre il 29,4% voterebbe no, quindi per l'abrogazione, ancora indecisi sulla scelta, invece, il 32,3 % degli elettori. E' quanto emerge da un Sondaggio di oggi dell'Istituto di sondaggi ‘Only members' (Alessandra Ghisleri)per “Porta a Porta”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giustizia: sondaggio Porta a Porta, 38,3% per il Sì, No da 29,4 e 32,3 indecisi

