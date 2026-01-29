Referendum giustizia sì al 59% | il sondaggio di Noto per Porta a Porta
A meno di due mesi dal voto sulla riforma della giustizia, il sondaggio di Noto rivela che il sì ha ottenuto il 59%. La campagna elettorale si scalda, ma il problema principale resta l’eventuale scarsa partecipazione degli italiani alle urne.
A meno di due mesi dal referendum sulla riforma della giustizia, in programma il 22 e 23 marzo, il quadro che emerge dai sondaggi appare già piuttosto delineato, anche se resta il nodo della bassa affluenza. Secondo l’ultima rilevazione dell’ Istituto Noto per Porta a Porta, solo il 45% degli italiani dichiara che andrà a votare, mentre il 49% afferma che non si recherà alle urne. Gli indecisi si attestano al 6%. Separazione delle carriere: prevale il sì. Entrando nel merito dei quesiti, il dato più rilevante riguarda la separazione delle carriere dei magistrati. Il 59% degli intervistati si è detto favorevole alla conferma della legge così come approvata dal Parlamento, mentre il 41% voterebbe no, optando quindi per l’abrogazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
