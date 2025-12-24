Conte Napoli l’arcivernice della rinascita | lavoro sacrificio e vittorie! L’analisi della metamorfosi partenopea con la metafora d’autore
Conte Napoli, l’«arcivernice» della rinascita: sul Corriere dello Sport, Mimmo Carratelli racconta la metamorfosi azzurra con una metafora d’autore Mimmo Carratelli, sulle colonne del Corriere dello Sport, scomoda un classico del “Corriere dei piccoli” per spiegare la rinascita azzurra. Come l’ineffabile Pier Cloruro de’ Lambicchi usava la sua «arcivernice» per dare vita ai ritratti, così . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Conte Napoli, contro il Bologna una sconfitta amara! Il tecnico visibilmente preoccupato della situazione partenopea. Secondo il tecnico manca grinta: l’analisi
Leggi anche: Crisi Napoli, è crollo verticale: così sul Corriere dello Sport l’analisi della settimana partenopea dopo le sconfitte contro Benfica e Udinese!
Conte Napoli, l’«arcivernice» della rinascita: lavoro, sacrificio e vittorie! L’analisi della metamorfosi partenopea con la metafora d’autore - Conte Napoli, l’«arcivernice» della rinascita: sul Corriere dello Sport, Mimmo Carratelli racconta la metamorfosi azzurra con una metafora d’autore Mimmo Carratelli, sulle colonne del Corriere dello S ... calcionews24.com
Napoli, la genesi della rinascita: la Supercoppa chiude un cerchio e riapre la bacheca - La sconfitta del Dall'Ara di novembre aveva fatto vacillare il progetto: invece in Arabia arriva un trofeo, il decimo per Conte e il settimo per De Laurentiis ... msn.com
Conte-Napoli, addio in vista? Crollano le quote esonero o dimissioni - 0 che, proprio alla vigilia della sosta, fa deflagrare il caso Antonio Conte. gazzetta.it
Antonio Conte sale a quota due trofei conquistati con il Napoli e mette nel mirino ora Ottavio Bianchi, l'unico a quota tre Questo il palmares dei tecnici della storia azzurra: diteci se Conte, secondo voi, è il più grande allenatore di sempre dei partenopei #S - facebook.com facebook
Antonio e il suo decimo trofeo #CorrieredelloSport #Conte #Napoli x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.