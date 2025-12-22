JESI- Romeo e Giulietta: l’amore che sfida l’impossibile, eterno come la luce. La celebre tragedia di William Shakespeare rivive in danza grazie alla vibrante coreografia e ai costumi di Federico Veratti e alle scenografie di Marco Pesta per il Balletto di Milano, al Teatro Pergolesi di Jesi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - "Romeo e Giulietta" rivive al Teatro Pergolesi con il Balletto di Milano

Teatro / All' Abc di Catania, dal 26 al 28 dicembre, l'amore senza tempo di Romeo e Giulietta; Romeo & Giulietta: il musical in scena a Catania dal 26 al 28 dicembre; Romeo & Giulietta, il musical a Catania a Natale; Romeo & Giulietta: il grande amore shakespeariano in versione musical arriva a Catania.

