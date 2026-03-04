Giulia Salemi ha incontrato sua sorella Nausika a Milano, dopo anni di lontananza e senza contatti. La reunion è avvenuta in modo casuale, senza preavviso o programmazione. Entrambe hanno condiviso sui social la gioia di essersi ritrovate, mostrando fotografie che testimoniano il momento. La notizia è stata diffusa tramite i canali ufficiali della influencer.

Nelle ultime ore Giulia è tornata sui social mostrando sua sorella Nausika incontrata causalmente al Teatro degli Arcimboldi, durante una serata dedicata a Notre Dame de Paris.

Giulia Salemi ritrova sua sorella: ecco il retroscena che ha raccontato

Giulia Salemi va alla prima a teatro a Milano e ritrova per puro caso la sorella adottiva Nausika di cui aveva parlato al GF Vip

#GiuliaSalemi ritrova la sorella Nausika. Durante la sua permanenza nella casa del #Gf, Giulia Salemi aveva confidato la mancanza che sentiva di Nausika, una bambina che la sua famiglia aveva preso in affido e con cui aveva perso i contatti quando fu riass