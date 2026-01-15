il mondo di alice alla scoperta delle meraviglie

Il mondo di Alice torna in scena ai Teatri di Siena con la produzione “Alice nel Paese delle Meraviglie”. La stagione teatrale prosegue con tre repliche, da domani a domenica, presso il Teatro dei Rinnovati. Un’opportunità per scoprire un classico rivisitato che unisce narrazione e musica, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente e ricca di suggestioni.

Ancora un tutto esaurito per la stagione dei Teatri di Siena, che propone da domani a domenica, nelle consuete tre repliche (le prime due alle 21, quella di domenica alle 17, ai Rinnovati), il musical ‘ Alice nel Paese delle Meraviglie ’. Ispirato al celebre romanzo di Lewis Carroll, lo spettacolo, con la regia di Andrea Cecchi, trasforma l’intramontabile classico della letteratura in un musical sorprendente, capace di coinvolgere adulti e bambini. Rivivrà in scena, quindi, tra canzoni e colori sgargianti, la storia di Alice, che seguendo il Bianconiglio precipita in un mondo assurdo e affascinante, popolato da figure indimenticabili come il Cappellaio Matto, la Regina di Cuori e lo Stregatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

