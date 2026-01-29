Musica da cinema trekking costiero e domenica gratis al museo | cosa fare nel weekend a Messina

Musica, trekking e musei: il fine settimana a Messina promette un mix di eventi per tutti i gusti. Al Palacultura si terranno concerti di musica da cinema, con pezzi di Piazzolla, Morricone e Lavernier, mentre chi preferisce stare all’aperto può dedicarsi al trekking lungo la costa. Domenica, invece, l’ingresso ai musei sarà gratuito, un’ottima occasione per scoprire le ricchezze artistiche della città.

Da Piazzolla a Morricone al Palacultura. Escursione alla scoperta delle meraviglie del territorio. Ingresso gratuito al Museo Accascina Torna il weekend e non può mancare la guida con gli eventi clou del fine settimana. Grande musica al Palacultura da Piazzolla a Morricone e concerto di Lavernier. Torna una domenica al Museo in città con ingresso gratuito. Escursione imperdibile a Patti alla scoperta delle bellezze tra natura e archeologia. Musica da Cinema al Palacultura. Sul palco,per l'Accademia Filarmonica di Messina, ci sarà la Nuova Orchestra da Camera "Ferruccio Busoni" diretta dal M° Massimo Belli che proporrà un viaggio attraverso le composizioni di Astor Piazzola, Nino Rota, Luis Bacalov John Williams, Ennio Morricone.

