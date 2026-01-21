La primavera Ko contro il Parma I ragazzi di Galloppa perdono posizioni

La Fiorentina Primavera ha affrontato una sconfitta per 2-1 contro il Parma nella seconda giornata del girone di ritorno a Noceto. La partita ha visto i giovani viola perdere terreno in classifica, con Mikolajewski che ha segnato una doppietta tra primo e secondo tempo. Un risultato che richiede una riflessione e un possibile rilancio per la squadra di Galloppa.

Brutto ko per la Fiorentina Primavera che a Noceto, nella seconda giornata del girone di ritorno, ha perso 2-1 contro il Parma in virtù di un doppietta di Mikolajewski messa a segno tra primo e secondo tempo. Una prestazione senza troppe idee quella della squadra di Galloppa, che priva di due titolari come Braschi e Balbo (rimasti a disposizione della prima squadra nonostante il giorno libero) è andata sotto già all'11' per una punizione del centravanti polacco, sulla quale però il portiere viola Fei è stato tutt'altro impeccabile nel proteggere il primo palo. Nella ripresa i gigliati hanno provato ad alzare i giri del motore grazie agli ingressi di Bertolini e Angiolini ma l'inerzia del gioco non è cambiata, con la formazione di casa che al 79' su una splendida azione di contropiede ha siglato il bis ancora con Mikolajewski.

