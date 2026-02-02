Dopo la sconfitta contro il Monaco, Dusko Ivanovic non ha fatto sconti. Il coach ha criticato duramente i suoi, parlando di errori sciocchi e poca attenzione in campo. Non ha evitato commenti severi, soprattutto sulla gestione di Diouf, e ha detto chiaramente che si aspettavano di più dalla squadra. Un intervento deciso che lascia poche possibilità di fraintendimenti.

Più che il bastone usa la clava. Dopo la vittoria di Monaco, Dusko Ivanovic si aspettava un rendimento diverso dai suoi. Parla di mentalità, Dusko e, appunto, usa la clava, definendo la Virtus una ’piccola squadra’. "Nella preparazione e durante la partita non abbiamo prestato la giusta attenzione e questo è sintomo di una piccola squadra che dopo una grande vittoria gioca senza la giusta mentalità e non insieme". Parco di parole come sempre, Ivanovic, ma i concetti sono duri. Un richiamo a tutto il gruppo. "Quando avevamo un buon vantaggio, abbiamo preso tiri da tre senza senso, poi tante palle perse e commesso sciocchi falli antisportivi, tutti segnali di poca attenzione". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il coach: "Falli sciocchi, tanti errori. Segnali di poca attenzione. Tre minuti a Diouf? No comment». Ivanovic non risparmia nessuno: "Giocato da piccola squadra»

Approfondimenti su Ivanovic Coach

La Virtus Olidata Bologna perde una partita incredibile contro Trento, che risale da -17 e alla fine vince.

La Virtus Bologna aveva il match in mano e un vantaggio di 17 punti nel terzo quarto, ma si è fatta rimontare e ha perso in casa contro Trento, 85-87.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Ivanovic Coach

«La squadra ha peccato di scarsa maturità e troppi falli sciocchi»(g.pell.) «Non ci siamo calati appieno nel clima play off». Non cerca giri di parole il coach della Broetto Virtus, Massimo Friso, per giustificare la sconfitta della sua squadra in gara1 dei play off ... ilgazzettino.it

MVP @il_canta È il nostro Capitano Stefano Cantarin l’MVP della vittoria contro Robbio! Doppia doppia da 19 punti e 13 rimbalzi per il CAP, insostituibile sabato (37 minuti) per Coach Santaterra. 4 falli subiti, 3 palle recuperate, il 67% al tiro e un cuor - facebook.com facebook