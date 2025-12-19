La ’Giornata del merito’ nella sala Kursaal | premiati gli studenti

La sala Kursaal di Grottammare ha fatto da cornice alla ‘Giornata del merito’, un evento promosso dall’Istituto ‘Giacomo Leopardi’ per celebrare e premiare gli studenti più meritevoli dell’ultimo anno scolastico. Un momento di riconoscimento e valorizzazione delle eccellenze, che ha visto la partecipazione di studenti, docenti e famiglie in un’atmosfera di orgoglio e gratitudine.

© Ilrestodelcarlino.it - La ’Giornata del merito’ nella sala Kursaal: premiati gli studenti La sala Kursaal di Grottammare mercoledì mattina ha ospitato la ‘Giornata del merito’ organizzata dall’ Istituto ‘Giacomo Leopardi’ per conferire un riconoscimento agli studenti più meritevoli del passato anno scolastico. "Dietro ogni alunno rispettoso e amante della cultura c’è una famiglia attenta – ha affermato la dirigente scolastica Luigina Silvestri, rivolgendosi ai familiari dei ragazzi – Siamo noi che vi ringraziamo". Durante la manifestazione sono stati premiati gli studenti che hanno ottenuto la certificazione inglese di Cambridge e quelli che hanno ottenuto una valutazione all’esame di Stato della scuola secondaria di primo grado con dieci e dieci e lode, come ha spiegato la vice dirigente Luigina Ceddia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: ‘Mi merito una festa’: premiati 156 studenti eccellenti di Prato Leggi anche: Pizzo, Istituto Nautico: gli studenti riflettono sull’archeologia del femminicidio nella Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Ciao Ka, oggi è una splendida giornata di sole dopo tanta pioggia, ma non avevamo dubbi in merito: siamo sicuri che ci hai messo lo zampino proprio tu La giornata è delicata: sono già due anni che ci hai lasciato e il tempo, per certi versi, sembra essersi fe - facebook.com facebook Giornata regionale della partecipazione in sanità – Attestato di merito al Comitato di Partecipazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.