La casa di Giorgia Palmas e Filippo Magnini | camino in salone e cucina contemporanea

Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno scelto una residenza a San Siro, Milano, caratterizzata da un design contemporaneo. Gli interni combinano un salone accogliente con un camino e una cucina moderna, riflettendo uno stile sobrio e funzionale. Di seguito, sono presentate alcune immagini che illustrano gli elementi principali della loro casa, offrendo uno sguardo autentico sull’ambiente in cui vivono.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas, la nuova casa a Milano: il salotto con camino, la cameretta delle figlie, la cucina scura e il bagno in marmoFilippo Magnini e Giorgia Palmas condividono con i loro fan l'apertura della nuova casa a Milano, un ambiente accogliente con un salotto con camino, una cameretta per le figlie, una cucina scura e un bagno in marmo.

