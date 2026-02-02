Filippo Magnini compie 44 gli anni la dedica di Giorgia Palmas | Mio porto sicuro

Filippo Magnini spegne 44 candeline e riceve una dedica speciale dalla moglie Giorgia Palmas. La ex velina ha pubblicato una foto di coppia sui social, scrivendo parole d’amore e definendo il nuotatore il suo “porto sicuro”. La giornata è stata tutta dedicata ai festeggiamenti e ai messaggi affettuosi per l’ex atleta.

(Adnkronos) – Filippo Magnini compie oggi, lunedì 2 febbraio, 44 anni. A celebrare il traguardo dell'ex nuotatore italiano, ci ha pensato la moglie ed ex velina Giorgia Palmas che ha condiviso sui social una foto di coppia accompagnata da una dedica d'amore. "Buon compleanno alla metà del mio cielo, al mio porto sicuro, all’amore infinito della mia Vita, al mio migliore amico, al mio comico preferito, al mio compagno di 'viaggi', al cuore che batte all’unisono col mio. Buon Compleanno Amore mio", ha scritto Palmas. Parole piene di amore e gratitudine, condivise poi da Magnini che ha aggiunto "Grazie amore mio.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Filippo Magnini Filippo Magnini: "Giorgia Palmas per me è la donna perfetta", e non è gelosa di Alessandra Tripoli La casa di Giorgia Palmas e Filippo Magnini: camino in salone e cucina contemporanea Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno scelto una residenza a San Siro, Milano, caratterizzata da un design contemporaneo. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. FILIPPO MAGNINI E GIORGIA PALMAS prima della diretta Ultime notizie su Filippo Magnini Argomenti discussi: Nati il 2 febbraio: vip italiani e celebrities internazionali. Filippo Magnini compie 44 gli anni, la dedica di Giorgia Palmas: Mio porto sicuroFilippo Magnini compie oggi, lunedì 2 febbraio, 44 anni. A celebrare il traguardo dell'ex nuotatore italiano, ci ha pensato la moglie ed ex velina Giorgia Palmas che ha condiviso sui social una foto ... adnkronos.com Auguri a Shakira e Filippo Magnini (ma non solo)Il 2 febbraio è il compleanno della regina della musica latina e dell’ex campione di nuoto. Ma anche di altri vip. Ecco chi sono e quanti anni compiono ... msn.com "La dedizione è ciò che trasforma un sogno in realtà" Oggi Filippo Magnini compie 44 anni! Campione di nuoto italiano, ha conquistato il mondo con titoli europei, mondiali e olimpici, diventando un simbolo di determinazione, disciplina e passione per lo sport. - facebook.com facebook Giorgia Palmas e Filippo Magnini: amore e famiglia tra le acque da sogno delle Seychelles #giorgiapalmas x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.