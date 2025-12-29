Nuova Marecchiese tutto tace e Sadegholvaad sbotta | Anas ci deve incontrare dove sono i fondi?

Il sindaco di Rimini, Sadegholvaad, in qualità di presidente della Provincia, ha richiesto un incontro con Anas per discutere dello stato del progetto della nuova Marecchiese. Dopo un periodo di silenzio, il primo cittadino evidenzia la necessità di chiarimenti sui fondi disponibili e sui tempi di realizzazione dell’intervento. La richiesta mira a fare il punto sulla situazione e a favorire un dialogo costruttivo tra le parti coinvolte.

