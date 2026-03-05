Ghost of yotei non avrà versione pc | sony rinuncia al porting dei giochi ps5
Sony ha annunciato che Ghost of Yotei non avrà una versione per PC, lasciando intendere che il gioco rimarrà esclusiva delle console PlayStation. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza indicazioni su eventuali porting futuri. Questa scelta rappresenta un cambiamento nella strategia dell'azienda riguardo alle esclusive e alla distribuzione dei titoli PlayStation.
si tratta di un’anestra strategica che segna una svolta nella gestione delle esclusive playstation e nel rapporto tra console e PC. fonti indicate da bloomberg fanno emergere una revisione della politica di porting, con una netta preferenza per salvaguardare l’identità del marchio e la solidità della piattaforma proprietaria. i dettagli descritti delineano una direzione molto più wettuta verso le esperienze esclusive su ps5, accompagnata da una riflessione sul ruolo di windowsmac e dei mercati terzi. secondo le indicazioni delle fonti, Sony interromperà la tradizionale estensione su pc delle campagne di lancio per i titoli in singolo destinati a ps5. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Ghost of yotei batte ghost of tsushima e le vendite ps5 in calol’ultima rendicontazione di sony evidenzia dinamiche rilevanti per la console playstation 5 e per il nuovo capitolo della saga Ghost of Yotei, con...
Ghost of Yotei, l’apprezzata esclusiva PS5 è finalmente in sconto su Amazon, non fatevela scapparePreparati a tornare in un Giappone feudale segnato dalla vendetta, visto che Ghost of Yotei, l’apprezzata esclusiva PlayStation 5 lanciata il 2...
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ghost of yotei non avrà versione pc....
Temi più discussi: Basta giochi Sony su PC? Saros, Wolverine e Ghost of Yotei restano solo su PS5; Sony cambia strategia: Ghost of Yotei e Saros non usciranno su PC e resteranno esclusive PS5; Cambio di strategia in Sony: niente più giochi Playstation per PC; Sony chiude i giochi PC: Ghost of Yotei e Saros solo su PS5.
Wolverine e Ghost of Yotei sono tra i giochi in esclusiva per PS5 che PlayStation non porterà su PCGli utenti di PC si erano abituati a vedere i giochi esclusivi PS5 a giocatore singolo arrivare alla fine su Steam. Tuttavia, sembra che non sia più così, secondo un nuovo rapporto di Bloomberg. Jason ... notebookcheck.it
Sony: addio ai port su PC con Ghost of Yotei, Saros e Marvel’s WolverineDa for the players a for our players: i port dei titoli di Sony su PC sembrerebbero essere al capolinea, partendo dai grandi tre per PS5. tuttotek.it
Con La donna e lo spettro (The Ghost Breakers, 1940), di George Marshall, gli zombies dei riti voodoo, nella versione cubana, arrivano nella classica commedia americana. Non a caso i protagonisti sono Bob Hope e Paulette Goddard. Peraltro, gli zombies si - facebook.com facebook