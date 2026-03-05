Sony ha annunciato che Ghost of Yotei non avrà una versione per PC, lasciando intendere che il gioco rimarrà esclusiva delle console PlayStation. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza indicazioni su eventuali porting futuri. Questa scelta rappresenta un cambiamento nella strategia dell'azienda riguardo alle esclusive e alla distribuzione dei titoli PlayStation.

si tratta di un’anestra strategica che segna una svolta nella gestione delle esclusive playstation e nel rapporto tra console e PC. fonti indicate da bloomberg fanno emergere una revisione della politica di porting, con una netta preferenza per salvaguardare l’identità del marchio e la solidità della piattaforma proprietaria. i dettagli descritti delineano una direzione molto più wettuta verso le esperienze esclusive su ps5, accompagnata da una riflessione sul ruolo di windowsmac e dei mercati terzi. secondo le indicazioni delle fonti, Sony interromperà la tradizionale estensione su pc delle campagne di lancio per i titoli in singolo destinati a ps5. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Ghost of yotei non avrà versione pc: sony rinuncia al porting dei giochi ps5

Ghost of yotei batte ghost of tsushima e le vendite ps5 in calol’ultima rendicontazione di sony evidenzia dinamiche rilevanti per la console playstation 5 e per il nuovo capitolo della saga Ghost of Yotei, con...

Ghost of Yotei, l’apprezzata esclusiva PS5 è finalmente in sconto su Amazon, non fatevela scapparePreparati a tornare in un Giappone feudale segnato dalla vendetta, visto che Ghost of Yotei, l’apprezzata esclusiva PlayStation 5 lanciata il 2...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ghost of yotei non avrà versione pc....

Temi più discussi: Basta giochi Sony su PC? Saros, Wolverine e Ghost of Yotei restano solo su PS5; Sony cambia strategia: Ghost of Yotei e Saros non usciranno su PC e resteranno esclusive PS5; Cambio di strategia in Sony: niente più giochi Playstation per PC; Sony chiude i giochi PC: Ghost of Yotei e Saros solo su PS5.

Wolverine e Ghost of Yotei sono tra i giochi in esclusiva per PS5 che PlayStation non porterà su PCGli utenti di PC si erano abituati a vedere i giochi esclusivi PS5 a giocatore singolo arrivare alla fine su Steam. Tuttavia, sembra che non sia più così, secondo un nuovo rapporto di Bloomberg. Jason ... notebookcheck.it

Sony: addio ai port su PC con Ghost of Yotei, Saros e Marvel’s WolverineDa for the players a for our players: i port dei titoli di Sony su PC sembrerebbero essere al capolinea, partendo dai grandi tre per PS5. tuttotek.it

Con La donna e lo spettro (The Ghost Breakers, 1940), di George Marshall, gli zombies dei riti voodoo, nella versione cubana, arrivano nella classica commedia americana. Non a caso i protagonisti sono Bob Hope e Paulette Goddard. Peraltro, gli zombies si - facebook.com facebook