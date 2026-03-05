Erba sfigurò la ex con l’acido | per Said Cherrah condanna definitiva di nove anni

A Erba, in provincia di Como, il tribunale ha stabilito una condanna definitiva di nove anni di carcere per Said Cherrah, responsabile di aver gettato acido in faccia alla sua ex fidanzata. La sentenza conclude un procedimento iniziato con l’arresto dell’uomo, che ha portato alla conferma della pena stabilita in primo grado. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica sulla gravità del gesto.

Erba (Como), 5 marzo 2026 – La condanna per l’ acido gettato in faccia all’ex fidanzata, è ora definita. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da Said Cherrah, ventisettenne di Broni, rendendo definitiva la condanna a 9 anni e 9 mesi di reclusione per stalking e deformazione del viso. È così giunto al termine il primo dei due processi celebrati a carico dell’uomo, che risponde anche di tentato omicidio per un’aggressione avvenuta il 9 dicembre 2024 a Giussano, quando aveva accoltellato la ragazza. Invece questo primo episodio, risale a novembre 2023, quando Cherrah aveva raggiunto la ex compagna durante la pausa di lavoro a Erba, vicino all’ufficio in cui lavorava, e le aveva gettato acido negli occhi e in faccia, che si era portato apposta per sfregiarla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

