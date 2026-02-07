Demanio marittimo e area portuale risparmio da 90mila euro con la gestione diretta

L’amministrazione comunale di Senigallia ha deciso di gestire direttamente il demanio marittimo e l’area portuale. Con questa mossa, il Comune risparmia circa 90 mila euro all’anno e mantiene il controllo su un settore importante per la città. La scelta di regole più chiare e una gestione pubblica mira a migliorare l’efficienza e a recuperare risorse che prima finivano altrove. Ora, il porto di Senigallia torna sotto la gestione diretta dell’amministrazione comunale, puntando a un controllo più trasparente e vantaggioso per tutti.

SENIGALLIA – Regole chiare, gestione pubblica e risorse che tornano alla città. È questa la linea seguita dall'amministrazione comunale senigalliese nella gestione del demanio marittimo e dell'area portuale, un settore strategico che negli ultimi anni è stato riportato sotto il pieno controllo.

