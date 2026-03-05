Genova | 1 miliardo PSA e 167 milioni per la ferrovia

A Genova, sono stati annunciati investimenti per un miliardo di euro da parte di PSA e 167 milioni destinati alla ferrovia. Matteo Paroli, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale di Genova e Savona, ha spiegato che la strategia si concentra sull’uso efficiente degli spazi attuali per attirare capitali privati. La notizia riguarda quindi piani di investimento e gestione delle infrastrutture portuali e ferroviarie.

Matteo Paroli, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale di Genova e Savona, ha delineato una strategia basata sull'ottimizzazione degli spazi esistenti per attrarre capitali privati. Durante il convegno tenutosi a Milano, è emersa la volontà di trasformare le infrastrutture attuali in motori di investimento senza richiedere nuove superfici. L'incontro si è svolto nel contesto del settore logistico globale, dove la gestione delle risorse diventa cruciale. L'obiettivo dichiarato è stimolare gli operatori a investire in un sistema nel quale l'amministrazione pubblica svolge un ruolo attivo ma non esclusivo. La priorità assoluta rimane il rispetto dei tempi e degli impegni presi dall'ente gestore. 🔗 Leggi su Ameve.eu Basket, serie B | Malvin PSA Casoria-Verodol CBD Pielle Livorno 77-69: biancoblù scarichi e imprecisi, vince la PSAI ragazzi di Turchetto pagano le fatiche della gara con Roma, disputano una partita sottotono e perdono meritatamente contro una bella Casoria Tre... Leggi anche: Roma-Viterbo: 160 milioni di euro per una ferrovia più moderna, sicura e tecnologica Aggiornamenti e notizie su Genova 1 miliardo PSA e 167 milioni per.... Temi più discussi: Psa International (Temasek) investirà 1 miliardo di dollari nel terminal Psa Genova Pra’; Firmata a Singapore intesa per 1 miliardo investimenti al terminal Psa Genova Pra'; Porto di Genova, via all’intesa per sbloccare un miliardo d’investimenti di Psa; Firmato l'accordo quadro fra Psa e Adsp Genova per investire a Pra' 1 miliardo di dollari. Ma le nubi restano. Firmata a Singapore intesa per 1 miliardo investimenti al terminal Psa Genova Pra'Firmato questa mattina a Singapore l'accordo che dà il via libera all'investimento per il potenziamento del terminal Psa Genova Pra'. (ANSA) ... ansa.it Paroli chiude missione a Singapore con visita al terminal Psa TuasLa missione a Singapore del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Matteo Paroli e del viceministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, che ha sancito l'inv ... ansa.it Un tavolo con Comune di Genova e Regione Liguria, coordinato dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile, per lavorare insieme all'aggiornamento del Piano comunale di Protezione Civile, introducendo nuove misure necessarie a contemperare i risc - facebook.com facebook Aeroporto di Genova, verso un bando internazionale per il nuovo socio di maggioranza: sarà un partner privato x.com