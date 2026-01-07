Roma-Viterbo | 160 milioni di euro per una ferrovia più moderna sicura e tecnologica

La Regione Lazio, Rfi e Astral hanno stipulato una convenzione che prevede un investimento di 160 milioni di euro per l’ammodernamento tecnologico della linea ferroviaria Roma-Viterbo. L’obiettivo è migliorare la sicurezza, l’affidabilità e le condizioni di servizio della tratta, attraverso interventi mirati per rendere la linea più moderna e efficiente. Questi interventi rappresentano un passo importante per potenziare il trasporto ferroviario regionale.

Nuovi fondi per migliorare la Roma-Viterbo. La Regione Lazio, Rfi e Astral hanno infatti firmato una convenzione che prevede l'investimento di 160 milioni di euro per interventi di ammodernamento tecnologico della linea ferroviaria regionale. Il contributo, finanziato dal Fsc (Fondo per lo.

