Basket serie B | Malvin PSA Casoria-Verodol CBD Pielle Livorno 77-69 | biancoblù scarichi e imprecisi vince la PSA
Malvin PSA Casoria ha vinto contro Verodol CBD Pielle Livorno con il punteggio di 77-69, a causa di una prestazione deludente degli ospiti. I biancoblù hanno mostrato poca energia e precisione in attacco, permettendo alla squadra di casa di prendere un vantaggio che hanno mantenuto fino alla fine. Livorno, reduce da una vittoria importante, ha faticato a trovare ritmo e concentrazione. La partita si è giocata al PalaDennerlein mercoledì 18 febbraio alle 20, con i padroni di casa che hanno dominato fin dall’inizio.
I ragazzi di Turchetto pagano le fatiche della gara con Roma, disputano una partita sottotono e perdono meritatamente contro una bella Casoria Tre giorni dopo l’incredibile successo sulla Virtus Roma che ha restituito alla Pielle Livorno la vitta della classifica, i biancoblù sfidano la PSA Casoria nella trasferta del PalaDennerlein (palla a due stasera, mercoledì 18 febbraio, alle 20.30). Una sfida importante per gli uomini di Turchetto che, pur senza Bonacini, devono confermare quanto di buono mostrato contro i capitolini. Casoria occupa la dodicesima posizione in classifica in coabitazione con piombino e ha perso nell’ultima gara in casa di Faenza (66-61), ma arrivava da due successi importanti contro Andrea Costa Imola (80-59) e Nocera (62-64).🔗 Leggi su Livornotoday.it
Basket, serie B | Malvin PSA Casoria-Verodol CBD Pielle Livorno in diretta. LiveIl match tra PSA Casoria e Pielle Livorno è stato deciso da una tripletta di Malvin PSA, che ha portato i toscani alla vittoria.
Basket, serie B | Malvin PSA Basket Casoria-Verodol CBD Pielle Livorno in diretta. LiveIl Malvin PSA Basket Casoria ha perso contro la Pielle Livorno, causa un blackout nel quarto quarto.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Malvin Casoria Basket - UP Andrea Costa Basket Imola 80-59; Basket: La Tema Sinergie Faenza supera Malvin Casoria; La Malvin a Faenza, coach Gandini ci prova: Partita vera, servono attenzione e solidità; Serie B - La Malvin ospita la capolista Pielle Livorno.
Basket, serie B | Malvin PSA Basket Casoria-Verodol CBD Pielle Livorno in diretta. LiveTre giorni dopo l’incredibile successo sulla Virtus Roma che ha restituito alla Pielle Livorno la vitta della classifica, i biancoblù sfidano la PSA Casoria nella trasferta del PalaCaputo (palla a due ... today.it
Serie B – La Malvin ospita la capolista Pielle LivornoSarà la Verodol Livorno l’ospite della Malvin al PalaDennerlein per la 27^ giornata del campionato di Serie B Nazionale che si gioca domani sera in ... basketinside.com