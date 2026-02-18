Basket serie B | Malvin PSA Casoria-Verodol CBD Pielle Livorno 77-69 | biancoblù scarichi e imprecisi vince la PSA

Malvin PSA Casoria ha vinto contro Verodol CBD Pielle Livorno con il punteggio di 77-69, a causa di una prestazione deludente degli ospiti. I biancoblù hanno mostrato poca energia e precisione in attacco, permettendo alla squadra di casa di prendere un vantaggio che hanno mantenuto fino alla fine. Livorno, reduce da una vittoria importante, ha faticato a trovare ritmo e concentrazione. La partita si è giocata al PalaDennerlein mercoledì 18 febbraio alle 20, con i padroni di casa che hanno dominato fin dall’inizio.

I ragazzi di Turchetto pagano le fatiche della gara con Roma, disputano una partita sottotono e perdono meritatamente contro una bella Casoria Tre giorni dopo l’incredibile successo sulla Virtus Roma che ha restituito alla Pielle Livorno la vitta della classifica, i biancoblù sfidano la PSA Casoria nella trasferta del PalaDennerlein (palla a due stasera, mercoledì 18 febbraio, alle 20.30). Una sfida importante per gli uomini di Turchetto che, pur senza Bonacini, devono confermare quanto di buono mostrato contro i capitolini. Casoria occupa la dodicesima posizione in classifica in coabitazione con piombino e ha perso nell’ultima gara in casa di Faenza (66-61), ma arrivava da due successi importanti contro Andrea Costa Imola (80-59) e Nocera (62-64).🔗 Leggi su Livornotoday.it Basket, serie B | Malvin PSA Casoria-Verodol CBD Pielle Livorno in diretta. LiveIl match tra PSA Casoria e Pielle Livorno è stato deciso da una tripletta di Malvin PSA, che ha portato i toscani alla vittoria. Basket, serie B | Malvin PSA Basket Casoria-Verodol CBD Pielle Livorno in diretta. LiveIl Malvin PSA Basket Casoria ha perso contro la Pielle Livorno, causa un blackout nel quarto quarto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Malvin Casoria Basket - UP Andrea Costa Basket Imola 80-59; Basket: La Tema Sinergie Faenza supera Malvin Casoria; La Malvin a Faenza, coach Gandini ci prova: Partita vera, servono attenzione e solidità; Serie B - La Malvin ospita la capolista Pielle Livorno. Basket, serie B | Malvin PSA Basket Casoria-Verodol CBD Pielle Livorno in diretta. LiveTre giorni dopo l’incredibile successo sulla Virtus Roma che ha restituito alla Pielle Livorno la vitta della classifica, i biancoblù sfidano la PSA Casoria nella trasferta del PalaCaputo (palla a due ... today.it Serie B – La Malvin ospita la capolista Pielle LivornoSarà la Verodol Livorno l’ospite della Malvin al PalaDennerlein per la 27^ giornata del campionato di Serie B Nazionale che si gioca domani sera in ... basketinside.com