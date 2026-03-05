Genoa shock Baldanzi | salta la Roma per infortunio muscolare

Il Genoa annuncia che Tommaso Baldanzi si sarà fermato a causa di un infortunio muscolare e non sarà disponibile per la partita contro la Roma. La squadra dovrà fare a meno del suo giocatore più in vista in un momento cruciale della stagione. L'infortunio ha portato all'esclusione del calciatore dalla lista dei convocati.

Tegola per De Rossi: il fantasista out per un risentimento alla coscia. Il Grifone cambia modulo per il match di domenica. Il Genoa perde il suo uomo copertina in vista del crocevia stagionale contro la Roma: Tommaso Baldanzi alza bandiera bianca. Un risentimento muscolare alla coscia sinistra, occorso durante l'ultima sessione di allenamento, costringe l'ex trequartista giallorosso a un forfait forzato proprio nella gara che lo vedeva come l'osservato speciale. L'assenza del classe 2003 priva il tecnico Daniele De Rossi – anche lui...