Milan-Genoa perde un protagonista UFFICIALE | infortunio muscolare

A poche ore dalla sfida tra Milan e Genoa, è stata comunicata l’assenza di un protagonista importante a causa di un infortunio muscolare. L’infortunio ha escluso il giocatore dalla lista dei convocati, influenzando le strategie delle due squadre. La partita, valida per la diciannovesima giornata di Serie A, si disputerà questa sera, chiudendo il turno infrasettimanale.

A poche ore dalla sfida tra le squadre di Allegri e De Rossi arriva la notizia: escluso dai convocati Il posticipo tra Milan e Genoa di stasera chiuderà il turno infrasettimanale valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida che mette in palio tre punti importanti per i rispettivi obiettivi: i rossoneri di Max Allegri devono rispondere all’Inter nella corsa scudetto, mentre i rossoblu di Daniele De Rossi hanno bisogno di ossigeno per la lotta salvezza. De Rossi e Allegri (foto Ansa) – Calciomercato.it In attesa del calcio d’inizio delle ore 20.45, sappiamo già che non sarà della partita del ‘Meazza’ Caleb Ekuban, escluso dalla lista dei convocati del Grifone. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan-Genoa perde un protagonista, UFFICIALE: infortunio muscolare Leggi anche: Il Napoli perde anche Anguissa, infortunio muscolare: ecco quanto starà fuori Leggi anche: Sassuolo, Berardi k.o. a Como: infortunio muscolare che mette a rischio la sfida col Milan La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Balotelli torna in campo: contratto con l’Al-Ittifaq FC, ultimo nella Serie B degli Emirati Arabi e legato al Chievo Verona; Sassuolo-Juventus 0-3, dominio della Signora. David protagonista. Il Milan rimonta ancora. Il 2-1 al Genoa tiene viva la speranza europea - Il Milan vince ancora in rimonta e anche contro il Genoa, sotto il diluvio del Ferraris, porta a casa 3 punti importanti partendo da una situazione di svantaggio. calciomercato.com Il Milan vince a Marassi contro un Genoa eccezionale - Ma gli applausi e gli olè del pubblico sono tutti per il Genoa, protagonista di una sfida piena di ... ilgiornale.it Genoa-Milan 1-2, le pagelle: Leao la ribalta (7), Maignan prende tutto (7,5). Theo non sta in piedi (5,5), Pavlovic si perde Vitinha (4) - Il Milan di Sergio Conceiçao conquista la sua terza vittoria consevutiva, questa volta in casa del Genoa. leggo.it #Genoa, i convocati di #DeRossi per il #Milan. Tanti assenti x.com Oggi è il giorno di Milan-Genoa, fate il vostro pronostico sul match in programma questa sera! #MilanNews24 - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.