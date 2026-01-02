Roma Baldanzi si ferma | problema muscolare e avvio di 2026 in salita

Roma affronta il nuovo anno con una sfida imprevista: Tommaso Baldanzi si è infortunato a causa di un problema muscolare, interrompendo gli allenamenti e complicando le strategie della squadra. La condizione del giocatore richiede attenzione, mentre i tecnici devono adattare le rotazioni in vista di un calendario serrato. La situazione richiede prudenza e gestione accurata per evitare ulteriori complicazioni.

L’anno nuovo per la Roma si apre con una frenata inattesa. Tommaso Baldanzi si è fermato nei primi giorni di lavoro dopo la pausa, costringendo lo staff giallorosso a rivedere piani e rotazioni proprio nel momento in cui il calendario torna a stringere. Non un semplice acciacco di rientro, ma un problema muscolare che impone prudenza e apre un fronte delicato nella gestione del reparto offensivo. Lo stop e l’esclusione dalla prima del 2026. Il segnale è arrivato con una scelta chiara: Baldanzi non è stato convocato per la trasferta di Bergamo contro l’ Atalanta. Alla base dell’assenza c’è una lesione al retto femorale destro, accusata in allenamento, che ha consigliato uno stop immediato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Baldanzi si ferma: problema muscolare e avvio di 2026 in salita Leggi anche: Infortunio Palacios, si ferma anche l’argentino! Problema muscolare per il difensore: le sue condizioni Leggi anche: Roma, ancora una tegola per Gasperini dopo Dybala: quel giocatore si è fermato per un problema muscolare. Tempi di recupero da valutare Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Roma, Baldanzi si ferma: infortunio muscolare, con l’Atalanta non convocato - Roma, gara valida per la 18ª giornata di Serie A e in programma sabato 3 gennaio alle ore 20:45. corrieredellosport.it

Infortunio Baldanzi: quando torna e quante partite salta il centrocampista offensivo della Roma - Il centrocampista offensivo della Roma infatti, ha riportato un infortunio che lo costringerà ad iniziare il nuovo anno ai box. msn.com

FLASH | Roma, infortunio Wesley e stop Baldanzi: il verdetto per Atalanta-Roma - Come confermato da Gasperini in conferenza stampa, l’esterno brasiliano non è al meglio per un acciacco fisico e la sua gestione si complica in vista ... fantamaster.it

#Roma, #Baldanzi si ferma: infortunio muscolare, con l’ #Atalanta non convocato x.com

Roma, l'Hellas Verona insiste per Baldanzi: il punto sull'affare https://www.calciostyle.it/calciomercato/roma-lhellas-verona-insiste-per-baldanzi-il-punto-sullaffarefsp_sid=1830851 di Virgilio Covelli - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.