Una nuova centenaria a Novara | 100 candeline per Silvia Breda

Il 2 dicembre, Novara ha celebrato un importante traguardo: i 100 anni di Silvia Breda. La centenaria ha recentemente raggiunto questa significativa età, portando con sé una vita ricca di esperienze e ricordi. Un momento speciale che ha coinvolto familiari, amici e la comunità, testimoniando la longevità e il valore della storia umana.

Una nuova centenaria in città. Lo scorso 2 dicembre Silvia Breda ha raggiunto il traguardo dei 100 anni di vita. Nata nel 1925 in provincia di Padova, esattamente a San Pietro Viminari, seconda di quattro figli, due femmine e un maschio.Si trasferisce durante l’adolescenza nel nostro territorio. Novaratoday.it

