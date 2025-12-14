Una nuova centenaria a Novara | 100 candeline per Silvia Breda

Il 2 dicembre, Novara ha celebrato un importante traguardo: i 100 anni di Silvia Breda. La centenaria ha recentemente raggiunto questa significativa età, portando con sé una vita ricca di esperienze e ricordi. Un momento speciale che ha coinvolto familiari, amici e la comunità, testimoniando la longevità e il valore della storia umana.

Una nuova centenaria in città. Lo scorso 2 dicembre Silvia Breda ha raggiunto il traguardo dei 100 anni di vita. Nata nel 1925 in provincia di Padova, esattamente a San Pietro Viminari, seconda di quattro figli, due femmine e un maschio.Si trasferisce durante l’adolescenza nel nostro territorio. Novaratoday.it CEGLIE MESSAPICA HA UNA NUOVA CENTENARIA. SABATO 13 DICEMBRE 2025, LA SIGNORA ANGELA APRUZZESE HA FESTEGGIATO UN SECOLO DI VITA, 100 ANNI IN GRANDE ALLEGRIA. Un compleanno festeggiato assieme a tanti invitati: prese - facebook.com facebook Cagliari ha una nuova centenaria: un secolo di vita per Lucia Teresa Trincas x.com © Novaratoday.it - Una nuova centenaria a Novara: 100 candeline per Silvia Breda

Novara: 100 anni Liliana Zucconi

Video Novara: 100 anni Liliana Zucconi Video Novara: 100 anni Liliana Zucconi