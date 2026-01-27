Festa grande ad Aquara | il Carabiniere - in congedo - Carmine Luciano che ha compiuto 100 anni

Il centenario Carmine Luciano, ex Carabiniere di Aquara, ha festeggiato i suoi 100 anni. Nato a Napoli nel 1926, ha vissuto una vita dedicata alla famiglia e al servizio pubblico. La celebrazione ha coinvolto amici e familiari, sottolineando l’importanza dei valori di dedizione e tradizione nel suo percorso di vita.

Festa grande, oggi, ad Aquara, per il compleanno del Carabiniere - in congedo - Carmine Luciano che ha compiuto 100 anni; nato a Napoli nel 1926, Carmine si sposa nel 1957 con Giovanna Bisanti dalla quale avrà tre figli, Rita, Maria e Vincenzo. Arruolatosi nella Benemerita nel 1943, ha prestato.

