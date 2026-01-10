Gattuso lo chiama in nazionale ha convinto tutti | prima chiamata in vista dei playoff

Gennaro Gattuso ha recentemente annunciato la sua prima convocazione in nazionale italiana in vista dei playoff di marzo. La selezione include alcuni giocatori emergenti e conferma l’attenzione verso il talento giovane. La squadra si prepara ad affrontare le sfide contro Irlanda del Nord e, in caso di vittoria, contro la vincente tra Bosnia e Galles. Un momento importante per il percorso degli azzurri verso la qualificazione.

Gennaro Gattuso sta pensando alle possibili convocazioni della nazionale italiana in vista dei playoff di marzo, quando gli azzurri se la dovranno vedere contro l'Irlanda del Nord e l'eventuale finale contro la vincente tra Bosnia e Galles. Il CT dell'Italia sta valutando diversi profili per cercare di avere a disposizione la miglior rosa possibile e staccare il pass per i mondiali della prossima estate. I convocati di Gattuso per i playoff (Ansa Foto) – calciomercato.it Cresce l'attesa per l'impegno della nazionale italiana in vista dei playoff di marzo con i quali l'Italia dovrà provare a centrare la qualificazione ai prossimi mondiali.

Nazionale, Gattuso: “Mondiale? Dobbiamo volerlo. Ho apprezzato il sacrificio dei ragazzi” - Dobbiamo volerlo a tutti i costi, non nasconderci alle prime difficoltà”. gianlucadimarzio.com

Gattuso: "La Russa? Secondo me non ha visto la partita". La replica: "Falso, invito il ct a pranzo" - Inutile è un aggettivo che non si può considerare adeguato per nulla che riguardi la Nazionale, in questo periodo. gazzetta.it

